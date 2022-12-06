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    Lady Gaga’nın köpeklerini kaçıran saldırgana hapis cezası

    ABD’li şarkıcı Lady Gaga’nın köpeklerini kaçıran James Howard Jackson’a, 21 yıl hapis cezası verildi.
    • İHA
    • 06.12.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:17
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    Lady Gaga’nın köpeklerini kaçıran saldırgana hapis cezası

    Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın 2021 yılının Şubat ayında Fransız bulldog cinsi Koji ve Gustav adlı iki köpeği, bakıcıları Ryan Fischer tarafından gezdirildiği sırada kaçırılmıştı.

    21 yıl hapis

    Los Angeles Bölge Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, 2022 yılının başında yapılan bir yanlışlık sebebiyle hapisten kaçmasının ardından 5 ay sonra yeniden yakalanan James Howard Jackson’ın, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

    Köpeklerin kaçırılmaya çalışıldığı esnada bakıcıları Fischer’ı da yaralayan Jackson, hırsızlık ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılandı.

    Lady Gaga’nın köpeklerini kaçıran saldırgana hapis cezası #1

    500 bin dolar vereceğini açıkladı

    Geçtiğimiz yıl Los Angeles’ta yaşanan olayda, Lady Gaga’nın Fransız bulldog cinsi Koji ve Gustav adlı iki köpeği, bakıcıları Ryan Fischer tarafından gezdirildiği sırada kaçırılmıştı. Olay esnasında silahlı saldırıya uğrayan Fischer ise göğsünden yaralanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında, köpeklerin kaçırılmasıyla bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle, aralarında köpekleri geri getiren kişinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Kişiler arasında, Lady Gaga’nın, köpekleri getirene sorgulamadan 500 bin dolar vereceğini söylemesinin ardından köpekleri iade eden bir kadının da bulunduğu aktarılmıştı.

    Değerli köpekler

    Öte yandan dedektifler, hırsızların olay sırasında köpeklerin Lady Gaga’ya ait olduğunu bilmediğini düşündüklerini ve köpeklerin değerlerinden dolayı kaçırılmış olabileceklerini aktarmıştı.

    Lady Gaga’nın köpeklerini kaçıran saldırgana hapis cezası #2


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