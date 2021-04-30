Lady Gaga'nın köpeklerinin çalınmasıyla ilgili 5 kişi gözaltında

Amerikalı şarkıcının köpeklerinin kaçırılması ve bakıcının vurulması olayında yakalanan zanlılar mahkemeye çıkarılacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Koji ve Gustav adlı iki Fransız buldog köpeği, iki kişinin silahlı saldırısıyla kaçırılmıştı.

24 Şubat'ta meydana gelen olayda, köpekleri gezdiren bakıcı Ryan Fischer saldırıda göğsünden yaralanmıştı.

Amerikalı şarkıcının köpeklerinin çalınması ve köpek bakıcısının saldırıya uğramasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

CNN'in haberine göre, Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Gaga'nın köpeklerinin çalınmasına ilişkin 5 kişinin gözaltının alındığını açıkladı.

Zanlılardan 3'ünün cinayete teşebbüsle suçlandığı bildirilen açıklamada, eldeki kanıtların şüphelilerin, köpekleri sahibinin kimliği nedeniyle değil değerlerinden dolayı çaldıklarını gösterdiği aktarıldı. Zanlıların mahkeme çıkarılması bekleniyor.

500 BİN DOLAR FİDYE TEKLİFİ

Gaga köpeklerini çalan kişilere yarım milyon dolar fidye ödemeyi teklif etmişti ancak köpekler saldırıdan birkaç gün sonra bir kadın tarafından polise teslim edilmişti.