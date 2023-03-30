Lana Del Rey evleniyor Aşk hayatını gözlerden uzak tutan ABD'li şarkıcı Lana Del Rey ve müzisyen Evan Winiker nişanlandı.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey evlilik yolunda ilk adımı attı. Rey'in, Evan Winiker ile nişanlandığı ortaya çıktı.

Daha birkaç ay oldu

Rey'in, 40 yaşındaki müzisyen Evan Winiker ile ilişkiye birkaç ay önce başladığı tahmin ediliyor.

ABD basınında yer alan habere göre; çiftin nişanlandığını destekleyen şey ise Lana Del Rey’in 1 Mart’ta gerçekleşen Billboard Women in Music Awards’a katılırken elmas yüzük takması oldu.

Kısa zamanda evlenmeyi planlayan Rey'in hazırlıklara başlandığı öğrenildi.