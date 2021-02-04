Lara: İnsanlar pandemide açlık sınırında yaşıyor

Instagram hesabından canlı yayın yapan Lara, kendini anlattı.

Şarkıcı Lara, Instagram hesabından açtığı canlı yayında sevenleriyle buluştu. Piyano çalıp, şarkı söyleyen ve bir yandan gelen soruları yanıtlayan şarkıcı, Alanya’da sakin bir hayat yaşadığını söyledi.

"PİJAMAMI MARKETTEN ALDIM"

Yayına pijamayla katılan Lara, hayranlarının nereden aldığı soruları üzerine, “Ben pahalı da giyerim, halk gibi her yerden alışveriş de ederim. Üzerimdekini marketten aldım. Pahalı pijama ve eşofmanla klip ya da fotoğraf çekenlere saygım var ama insanlar pandemide açlık sınırında yaşarken çok gereksiz buluyorum.” açıklamasını yaptı.

KAZANIN İZLERİ VAR

Trafik kazası ve evinde yangın derken son olarak kolunu kırılan Lara, geçtiğimiz aylarda yüzünde kalan yaralar için bıçak altına yattı. Operasyon için Ankara’ya giden Lara, dudaklarına düzeltme yaptırdı. Ünlü şarkıcı, “Yanlış anlaşılma olmasın estetik yaptırmıyorum. Yüzümde ve dudağımda kazadan kalan izler vardı, onları düzeltmek için küçük bir operasyon geçirdim.” dedi.