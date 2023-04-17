Larissa Gacamer, hastalığını açıkladı Sosyal medyada yayınladığı videolarla fenomen olan model Larissa Gacamer, gül hastalığına yakalandığını açıkladı.

ensonhaber.com

Survivor'ın ilk yarışmacılarından ünlü model model Larissa Gacemer, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Brezilyalı güzel, yarışmanın ardından eski basketbolcu Burak Gacemer ile içerikler üretmeye başladı.

Sosyal medyada kısa sürede büyük bir etkileşim alan paylaşımlar, büyük bir ün getirdi.

İzmir’de yaşıyor

Hayatına İzmir’de devam eden sosyal medya üzerinden para kazanan Larissa, paylaştığı kareleri ve güzelliği ile gündem oluyor.

Videoları eşiyle çekiyor

2,8 milyon takipçisi bulunan Gacemer, eşiyle birlikte sık sık esprili videolar çekerek takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak sevilen isimden üzücü bir haber geldi.

Hastalığını gözler önüne serdi

Sosyal medya hesabından hastalığını açıklayan Larissa, fotoğraflarla hastalığını gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastalığının ortaya çıktığını belirten model şu ifadeleri kullandı:

"Güzel insanlar, depremden 1 hafta sonra bir sabah kalktım ve elimi sırtıma geçince bir kaç nokta hissetim alerji sandım ama kaşıntı yoktu, çok önemsemedim ama ertesi gün kırmızı olmayı başladı ve bacağımda büyük bir kırmızı leke gördük.

"Stresten dolayı oluyor"

"Burak beni hastane götürmeye karar verdi. Doktor direkt “Pityriasis Rosea” Gül hastalığı olarak teşhis koydu, bu stresten dolayı oluyor. Kaşınmıyor, sadece bazen sanki batıyor gibi terleyince.

"Bulaşan bir hastalık değil"