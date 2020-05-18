Larissa Gacemer, isyan etti

Larissa Gacemer ‘Neden çocuğunuz yok’ sorularına cevap verdi.

Eski basketbolcu Burak Gacemer’in Brezilyalı manken eşi Larissa Gacemer, sürekli çocukla ilgili gelen sorulara isyan etti.

"KÖTÜ YORUMLAR GELİYOR"

Larissa, Instagram’da yayınladığı video ile doğuştan gelen bir hastalık nedeniyle anne olamayacağını söylerken “Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. Ben kendimi böyle kabul ettim. Burak da beni böyle kabul etti” dedi.

HAZAL KAYA'DAN DESTEK GELDİ

Oyuncu Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek gecikmedi. Kaya, sayfasında şu notu paylaştı:

"'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana. Öylesi, böylesi yok. Şahane bir kadınsın. Eksiğin olmadığı gibi fazlan da var. Dışın kadar için de fazla güzel, belli. Bir an dertlenme kötü ruhlar yüzünden. Söylemeye çalıştığım tam olarak buydu dün mevzu olan videoda. Bir kadını bedeniyle ilgili böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakan herkes utansın. İnsanlara hadsiz sorular soracağınıza, kendinize bir sorun: Bana ne?"