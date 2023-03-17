Law Roach, emekli oldu Dünyaca ünlü isimlerin stilistliğini yapan Law Roach, emekli olduğunu duyurdu.

Hollywood yıldızlarını kırmızı halıya hazırlayan stilist 44 yaşındaki Law Roach, hayatıyla ilgili yeni bir karar aldı.

Ünlü stilist, sürpriz bir şekilde emekliye ayrıldığını açıkladı.

ABD'li aktris Zendaya'nın (26) şıklığıyla ünlenmesinde bir numaralı role sahip olan Roach, 'imaj mühendisi' olarak anılıyor.

Unutulmaz stillerde imzası var

Bella Hadid, Anya Taylor-Joy, Ariana Grande, Lewis Hamilton gibi çok sayıda ünlünün unutulmaz stilinin arkasında onun imzası vardı.

Roach, geçenlerde Paris Moda Haftası'nda Zendaya ile ön sırada oturma gerginliğinin bu kararında etkili olmadığını, dostluklarının süreceğini söyledi. Sonra da ABD'deki Boss defilesinde podyumda yürüdü.