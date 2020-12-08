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    Leman Sam: Bülent Ersoy'u tanımıyorum

    Leman Sam, kürklerini bağışlayacağını açıklayan Bülent Ersoy'un adını duymak istemedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 12:03
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 12:06
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    Leman Sam: Bülent Ersoy'u tanımıyorum

    Usta sanatçı Leman Sam, önceki gün Cihangir'de sokak hayvanlarını beslerken görüntülendi.

    69 yaşındaki sanatçı, kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamasıyla tepki çeken Bülent Ersoy'un adını duyunca sinirlendi.

    "HAYATIMDA ÖYLE BİRİ YOK"

    Sam, "Öyle birini tanımıyorum. Ne onu konuşurum ne onu düşünürüm ne de izlerim. Hayatımda öyle biri yok." dedi.

    "KÜRKÜMÜ HAYVANLARIN ALTINA KOYALIM"

    Kürk giyenlere tepki gösteren Sam, "Yıllar önce bu konuya dikkat çekmek için sanatçılarla toplantı yaptık. Bazıları, 'Asla giymem, o zaman kürkümü getireyim barınaktaki hayvanlarına altına koyayım' diyorlardı. Bir ay sonra yılbaşı programında üzerinde kürk vardı." açıklamasını yaptı.

    Leman Sam: Bülent Ersoy u tanımıyorum #1

     

    Leman Sam: Bülent Ersoy u tanımıyorum #2

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