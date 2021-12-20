Lerzan Mutlu: Keşke sahnede atılan dolarları toplasaydım

Lerzan Mutlu sahnede atılan dolarlarla ilgili de ilginç bir yorumda bulundu.

Yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu bir açılışta görüntülendi. Açılışa katılan isimlerin arasında yer alan Lerzan Mutlu, doların yükselişinden dert yakındı.

"ESKİDEN DOLAR ATILIRDI"

''Kıyafete, çantaya birde gayrimenkule yatırım yaptığını söyleyen Mutlu, "Eskiden sahneye çıktığımızda başımızdan aşağı dolarlar atılırdı, o para orkestraya kalırdı. Şimdiki aklım olsa 'Çekilin kenara' deyip paraların yarısını ben toparlardım her halde." diye konuştu.

"MİKSERLERLE KONUŞMUYORUM"

Demet Akalın ile bir süredir araları bozuk olan Lerzan Mutlu, "Mikserlerle konuşmuyorum. Çok yakın bir arkadaşımla hiç söylemediğim bir şey söyleyerek beni küstürdü. Onu hayatımdan çıkardım. Mikserlerin hayatımda yeri yok" dedi.