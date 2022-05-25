Lerzan Mutlu: Şöhret olmak zor

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' adlı programının konuğu oldu.

Mutlu, maddi durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap verdi.

"Yumruk atmak istiyorum"

Lerzan Mutlu, sektörde yaşanan kaos durumunun her zaman yaşandığını söylerken, sosyal medyada verdiği sert yanıtlara yönelik "Biri bana tokat attığında yumruk atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Eskiden ağlardım"

"Birinden daha iyi şarkı söylüyorsan, birinden daha iyi televizyonda ışığın varsa onların düşmanısın" diyen Mutlu, "İyi bir şeyi asla kabul etmek istemiyorlar, aralarına çok zor alıyorlar. Almış gibi gözüküyorlar. Eskiden ağlardım, şimdi hiçbiri umurumda değil. Ben sadece işimi yapıyorum" dedi.

"Tırnaklarını kazıyarak gelende hep bir korku vardır" diyen Mutlu, "Onları da tebrik ederim, asıl onlarınki daha önemli" açıklamasında bulundu.

"Ailemin durumu iyi"

Tek çocuk olarak iyi bir aileye doğduğunu belirten Lerzan Mutlu, hayat şartları hakkında ise "Bu benim seçimim değildi. Dolayısıyla hayatım boyunca hiçbir şey yapmasam yine aynı standartta yaşayabilirim" şeklinde konuştu.

"Şöhret olmak zor"

Armağan Çağlayan’ın “Hep böyle bakımlı olmak zor mu?” sorusuna yanıt veren Lerzan Mutlu, “Ben bazen Lerzan Mutlu değil, Lerzan olmak istiyorum. O yüzden yurt dışına çıkmayı çok seviyorum. Kimse senin çatalı nasıl tuttuğunu bakmadan yemek yiyorsun. Şöhret olmanın özenilecek bir tarafı yok. Çok yorucu bir şey. Nereden bir taş gelecek diye bekliyorsun" dedi.

"Geçimsiz biri misiniz?" sorusunu cevaplayan Mutlu, "Aslında hiç değilim. Seninle hiç aram bozulmadı. İki üç tane geçimsiz var, onlarla ister istemez geçimsiz oluyorsunuz. Kendilerine bir hayat kurmuşlar, ona inanıyorlar" yanıtını verdi.