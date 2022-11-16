Lerzan Mutlu: Yeni aşkım çocuk yaptırır inşallah

Almanya'da konser veren Lerzan Mutlu, sahnede anne olmak istediğini söyledi.

Uğradığı ihanet sonrası 'Kusura Bakma' isimli şarkıyı seslendiren Lerzan Mutlu, önceki akşam Almanya’nın Köln şehrinde sahne aldı.

Mutlu, sahnede derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Gece boyunca söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren Lerzan Mutlu, konserin ilerleyen dakikalarında sahneden gönderme yaptı.

Anne olmak istiyor

Lerzan Mutlu, sahnede şu ifadeleri kullandı, “Eski aşkım şarkı yaptırdı, yeni aşkım çocuk yaptırır inşallah.” diyerek anne olmak istediğini bir kez daha yineledi.