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    Lerzan Mutlu: Yeni aşkım çocuk yaptırır inşallah

    Almanya'da konser veren Lerzan Mutlu, sahnede anne olmak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 14:27
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    Lerzan Mutlu: Yeni aşkım çocuk yaptırır inşallah

    Uğradığı ihanet sonrası 'Kusura Bakma' isimli şarkıyı seslendiren Lerzan Mutlu,  önceki akşam Almanya’nın Köln şehrinde sahne aldı.

    Mutlu, sahnede derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Gece boyunca söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren Lerzan Mutlu, konserin ilerleyen dakikalarında sahneden gönderme yaptı.

    Anne olmak istiyor

    Lerzan Mutlu, sahnede şu ifadeleri kullandı, “Eski aşkım şarkı yaptırdı, yeni aşkım çocuk yaptırır inşallah.” diyerek anne olmak istediğini bir kez daha yineledi.

    Lerzan Mutlu: Yeni aşkım çocuk yaptırır inşallah #1

    Lerzan Mutlu: Yeni aşkım çocuk yaptırır inşallah #2

    Lerzan Mutlu: Yeni aşkım çocuk yaptırır inşallah #3

    Lerzan Mutlu: Yeni aşkım çocuk yaptırır inşallah #4


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