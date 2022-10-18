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Lerzan Mutlu'dan yeni pozlar
Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, cesur pozlarıyla gündeme geldi.
- Haber Merkezi
- 18.10.2022 - 07:13
- Güncelleme : 18.10.2022 - 08:05
Son olarak ‘Gelinim Mutfakta’ isimli sevilen yarışmayla ekrana gelen Lerzan Mutlu, sosyal medyada aktif bir isim.
Lerzan stüdyoda
Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuran şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, geçtiğimiz aylarda stüdyoya girdiğini duyurmuştu.
Yeni klibi için kamera karşısına geçen Mutlu, birbirinden cesur pozlar verdi. Ünlü şarkıcının fotoğraflarına takipçilerinden beğeni yağdı.