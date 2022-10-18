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    Lerzan Mutlu'dan yeni pozlar

    Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, cesur pozlarıyla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 07:13
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 08:05
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    Lerzan Mutlu'dan yeni pozlar

    Son olarak ‘Gelinim Mutfakta’ isimli sevilen yarışmayla ekrana gelen Lerzan Mutlu, sosyal medyada aktif bir isim.

    Lerzan stüdyoda

    Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuran şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, geçtiğimiz aylarda stüdyoya girdiğini duyurmuştu.

    Yeni klibi için kamera karşısına geçen Mutlu, birbirinden cesur pozlar verdi. Ünlü şarkıcının fotoğraflarına takipçilerinden beğeni yağdı.

    Lerzan Mutlu dan yeni pozlar #1

    Lerzan Mutlu dan yeni pozlar #2


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