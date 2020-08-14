Levent Yüksel eşiyle poz verdi

Şarkıcı Levent Yüksel, sosyal medya hesabından geçen haziranda evlendiği Özlem Öztürk ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Levent Yüksel, eşiyle balayına devam ediyor.

"KADINIM"

Yüksel, geçen haziran ayında evlendiği 33 yaşındaki Özlem Öztürk ile çıktığı tatilden bir karesini Instagram hesabından paylaştı.

55 yaşındaki Yüksel, böylelikle eşi Özlem Hanım ile ilk fotoğrafını da paylaşmış oldu ve bu kareye ‘Kadınım’ notunu düştü.