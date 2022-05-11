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    Lider Şahin baba olmak istiyor

    Lider Şahin, ailesinin onay verdiği şimdiki sevgilisi Ecem Çırpan'la evlilik hazırlığı yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 09:43
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    Lider Şahin baba olmak istiyor

    Selami Şahin'in oğlu şarkıcı Lider Şahin ile Miss Turkey 2015 birincisi, manken Ecem Çırpan yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşıyor.

    Herkesin birbirine çok yakıştırdığı sevgililer geçtiğimiz gün stüdyoya girdi. Aşk dolu pozlar verdiler.

    Annesi Ecem'e onay verdi

    Daha önceki sevgilisi İrem Derici'yi istemeyen ailesini bu defa ikna eden Lİder Şahin, bir an önce evlenmek istiyor. İddiaya göre; Lider bu ilişkiyi nikah masasına taşımayı düşünüyor ve baba olmak istiyor.

    Selami Şahin de geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

    "Evlat fındık, torun fındık içi"

    "İnşallah yakında oğlum evlenir, bir torunum olur. 'Evlat fındık, torun fındık içi' derler, Allah hepimize nasip etsin. Ben çocuklarımla arkadaş gibiyim. 'Evlen, boşan, evlenme' demem. Arkadaşız konuşuruz ama kararları kendileri verecek. Çünkü hayatlarını kendileri çiziyor."

    Lider Şahin baba olmak istiyor #1

    Lider Şahin baba olmak istiyor #2


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