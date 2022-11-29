Lincoln Henrique: Türkiye harika

Fenerbahçe'nin Türkiye aşığı futbolcusu Henrique, Kapadokya’da eşiyle birlikte tatil yaptı.

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, eşi Adriana Müller ile Kapadokya’da tatil yaptı.

Türkiye'ye hayran olan ünlü futbolcu, bu tatilinden de bol bol fotoğraflar yayınladı.

"Türkiye harika"

Sarı-lacivertli futbolcu, "Türkiye gerçekten her şeyiyle harika bir ülke. Dünyada eşi benzeri olmayan yerleri görmek müthiş bir duygu." dedi.

İlk kez baş başa

Eşi Adriana Muller de “Çocuklar doğduğundan beri ilk kez baş başa tatile çıktık.” diye konuştu.