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    Lincoln Henrique: Türkiye harika

    Fenerbahçe'nin Türkiye aşığı futbolcusu Henrique, Kapadokya’da eşiyle birlikte tatil yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:42
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    Lincoln Henrique: Türkiye harika

    Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, eşi Adriana Müller ile Kapadokya’da tatil yaptı.

    Türkiye'ye hayran olan ünlü futbolcu, bu tatilinden de bol bol fotoğraflar yayınladı.

    "Türkiye harika"

    Sarı-lacivertli futbolcu, "Türkiye gerçekten her şeyiyle harika bir ülke. Dünyada eşi benzeri olmayan yerleri görmek müthiş bir duygu." dedi.

    Lincoln Henrique: Türkiye harika #1

    İlk kez baş başa

    Eşi Adriana Muller de “Çocuklar doğduğundan beri ilk kez baş başa tatile çıktık.” diye konuştu.

    Lincoln Henrique: Türkiye harika #2

    Lincoln Henrique: Türkiye harika #3

    Lincoln Henrique: Türkiye harika #4


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