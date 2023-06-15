Linda Evans, Rock Hudson'u ağlayarak anlattı ABD'li oyuncu Linda Evans, dizideki rol arkadaşı Rock Hudson ile bir anısını paylaştı.

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Usta oyuncu Linda Evans, 59 yaşındayken AIDS nedeniyle hayata veda eden, bir dönemin efsane oyuncularından Rock Hudson'ın kendisine hastalık bulaştırmamak için nasıl direndiğini gözyaşları içinde anlattı.

1981–1989 yılları arasında ekranlara gelen 'Dynasty' (Hanedan) adlı dizide dizide rol arkadaşı olan ikiliden Hudson, her ne kadar kamuoyuna açıklamamış olsa da HIV virüsü taşıyordu ve bundan sadece yakın çevresi haberdardı.

Olaya, Hudson ile 'ateşli' bir öpüşme sahneleri çekmeleri gerektiğini söyleyerek başlayan Evans, şu ifadeleri kullandı:

"Ağzını kapalı tutuyordu"

"Öpüşme sahnesini çektiğimizde, istedikleri gibi olmadı. Çünkü Rock ağzını kapalı tutuyordu. Yönetmen, aynı sahneyi defalarca kez çekti ama Rock sürekli aynı şekilde öpüşmeye devam etti."

"Bu kalbimi kırıyor"

Evans, konuşmasını; "Bu beni ağlatıyor. Kimse o zamanlar AIDS'in nasıl bulaştığını tam olarak bilmiyordu ve sonradan fark ettim ki Rock bana bu ölümcül hastalığı bulaştırmamak için elinden geleni yapıyordu. Bu kalbimi kırıyor" şeklinde sürdürdü.

Ayrıca Rock Hudson, söz konusu sahnenin çekilmesinden önce çeşitli gargaralar ve ağız temizleme karışımları kullanarak rol arkadaşına hastalık bulaştırmamak büyük bir çaba sarf etti.

Hudson'ın hastalığı ölümünden kısa süre önce kamuoyuna açıklandıktan sonra Evans, insanların kendisinin de AIDS'li olabileceğini düşündüğü için iş bulmakta zorlandığını da açıkladı.

1950'li yıllarda en parlak dönemini yaşayan Rock Hudson, sanat dünyasında AIDS'in yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bilinen ilk ünlü.