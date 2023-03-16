Lindsay Lohan anne oluyor Lindsay Lohan, Instagram hesabından "Yakında geliyor" yazan bir bebek giysisi paylaştı.

Rol aldığı Mean Girls filmi ile yıldızı bir anda parlayan Hollywood yıldızı ABD'li oyuncu, model ve pop şarkıcısı Lindsay Lohan'dan müjdeli haber geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan dünyaca ünlü oyuncu, son paylaşımı ile dikkat çekti.

"Yakında geliyor"

Anne olmaya hazırlanan Lohan sosyal medya hesabında üzerinde "Yakında geliyor" yazan bir bebek giysisi paylaştı.

Bader Shammas ile geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu, ilk kez annelik heyecanı yaşıyor.

Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.