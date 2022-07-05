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    Lindsay Lohan evlendi

    Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan, gelin oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 07:14
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    Lindsay Lohan evlendi

    Bir dönem Hollywood’un skandallar kraliçesi olarak tanınan Lindsay Lohan, üç yıldır aşk birlikte olduğu Bader Shammas ile evlendi.

    Dünyaca ünlü yıldız Instagram'dan birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

    "Her kadın böyle hissetmeli"

    Eşiyle birlikte verdikleri pozları Instagram'dan paylaşan Lindsay Lohan, "Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli" ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz aylarda çifte yakın bir kaynak; Lohan ile Shammas'ın ilişkisinin giderek güçlendiğini dile getirmişti. Ünlü oyuncunun nişanlısının, İsviçre merkezli bir bankanın Dubai şubesinin başkan yardımcısı olarak görev yaptığı da öğrenilmişti.

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