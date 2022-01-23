Linet'ten Gülşen'in sahne kostümüne yorum: Teşhircilik gibi duruyor

Gülşen’in iddialı konser kostümüne yönelik açıklama yapan Linet, “Verdiği savaşta haklı, yeri yanlış. Bu kıyafet sıfır mesafede çok büyük teşhircilik gibi duruyor” dedi.

Konserlerinde iddialı kostümler tercih eden Gülşen, gündemden düşmüyor…

Şarkıcı Linet de Gülşen’in iddialı kostüm seçimlerine yönelik yorum yaptı.

Önceki gün Arnavutköy'deki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıyan Linet yaptığı açıklamada, Gülşen’in kıyafet konusunda verdiği savaşın doğru, fakat yerinin yanlış olduğunu belirtti.

“ÇOK BÜYÜK TEŞHİRCİLİK”

Linet konuyla ilgili, "Gülşen Hanım'ın kıyafet konusunda verdiği savaşta büyük bir haklılık var, sadece yeri yanlış. Yurt dışında bu tarz kıyafetlerle sahneye çıktığın zaman, çok büyük alanlarda sahneye çıkılıyor ve giydiğin kıyafet gözden kayboluyor, teşhircilik gibi durmuyor. Türkiye'deki ya da çıktığı 400-500 kişilik mekanlarda, bu kıyafet sıfır mesafede çok büyük teşhircilik gibi duruyor.

“SAVAŞTIĞI KONUYLA YAPTIĞI HAREKET BİRBİRİNE TEZAT”

Savaştığı konuyla yaptığı hareket birbirine tezat, savaştığın konu doğru, yaptığı yer yanlış." ifadelerini kullandı.

Gülşen'in dikkat çeken sahne kostümü VİDEO ARŞİV

NELER OLMUŞTU?

İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimleri eleştirmiş,Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki; burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet! Ben demiyorum ki peçe ile çıksın ama 'sahne adabı' denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf ve adetlerimize dikkat ediyoruz, dikkat de etmeliyiz." demişti