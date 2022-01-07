Lottie Moss'tan üstsüz paylaşımlar

Telefon numarası ve fotoğrafları internete sızdırılan ünlü model Lottie Moss, sosyal medyadan üstsüz pozlarını yayınladı.

İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss son paylaşımında ağlayarak başına gelenleri anlatmıştı.

Lottie Moss'un telefon numarası ve özel fotolarının eskiden kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

FOTOĞRAF VİDEO SATIYOR

OnlyFans profilinde bazı fotoğraflarını herkese açık yayınlayan ancak bazı özel fotoğraflarını yalnızca abone olan takipçileriyle ayda 14 sterlin, çıplak bir videosunu ise 1000 sterlin karşılığında paylaşan Moss, takipçilerinin kendisine ait görüntüleri herkese açık yayınlama konusunda teşvik edildiğini söyledi.