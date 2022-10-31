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- Madonna, çıplak fotoğrafını paylaştı
Madonna, çıplak fotoğrafını paylaştı
64 yaşındaki efsane isim Madonna, son olarak üstsüz paylaşımıyla takipçilerini şaşkına çevirdi.
- Haber Merkezi
- 31.10.2022 - 07:39
- Güncelleme : 31.10.2022 - 07:42
"Popun kraliçesi" olarak bilinen Madonna, son sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Takipçiler şok
Geçtiğimiz günlerde egzersiz yaparken çekilen videosunu paylaşan Madonna, şimdi de ilerleyen yaşına meydan okurcasına çıplak fotoğrafını paylaştı.
Madonna'nın paylaşımı kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.