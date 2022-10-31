Petrol
93.03
-0.79%
Euro
18.5233
-0.07%
Dolar
18.6138
0.18%
Altın
983.17
0.05%
Borsa
3879
0.00%
Bitcoin
383.343
-1.41%
BTXN Coin
10.60
-0.37%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Madonna, çıplak fotoğrafını paylaştı

    64 yaşındaki efsane isim Madonna, son olarak üstsüz paylaşımıyla takipçilerini şaşkına çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 07:39
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 07:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Madonna, çıplak fotoğrafını paylaştı

    "Popun kraliçesi" olarak bilinen Madonna, son sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Takipçiler şok

    Geçtiğimiz günlerde egzersiz yaparken çekilen videosunu paylaşan Madonna, şimdi de ilerleyen yaşına meydan okurcasına çıplak fotoğrafını paylaştı.

    Madonna'nın paylaşımı kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.

    Madonna, çıplak fotoğrafını paylaştı #1

    Madonna, çıplak fotoğrafını paylaştı #2

    Madonna, çıplak fotoğrafını paylaştı #3

    Madonna, çıplak fotoğrafını paylaştı #4


    Beşiktaş’ta iş kadınının evini soyanlar azılı hırsız çıktı
    3. Sayfa

    Beşiktaş’ta iş kadınının evini soyanlar azılı hırsız çıktı

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!
    Advertorial

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!

    Beylikdüzü’nde otomobil, sürgülü kapıya vurdu: 3 yaralı
    3. Sayfa

    Beylikdüzü’nde otomobil, sürgülü kapıya vurdu: 3 yaralı

    Görüş Bildir