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    Madonna'dan 1,1 milyon dolarlık aşı bağışı

    Geçen hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Madonna, virüsle mücadele kapsamında 1.1 milyon dolar bağışladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2020 - 11:11
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    Madonna'dan 1,1 milyon dolarlık aşı bağışı

    Çin’in Vuhan kentinde başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya da bulaştı.

    Mayıs ayının başında “Geçen gün bir test yaptım ve antikora sahip olduğumu öğrendim.” diyen Madonna, yeni sosyal medya paylaşımında, virüsü Madame X turnesi kapsamında konser vermek üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gittiği mart ayında kaptığını açıkladı.

    BAĞIŞ YAPTI

    Şimdi iyileştiğini duyuran 61 yaşındaki dünyaca ünlü Amerikalı yıldız, “Koronavirüsün tedavisini bulmak için yapılan araştırmaları destekleyenlerden biri olduğum için şükran duyuyorum.” dedi.

    Madonna, virüsle mücadele kapsamında 1.1 milyon dolar bağışladı.

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