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- Madonna'nın kızı koltuk altı kıllarını sergiledi
Madonna'nın kızı koltuk altı kıllarını sergiledi
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Met Gala'da yine garip hareketleriyle olay oldu.
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 10:00
- Güncelleme : 14.09.2021 - 10:23
"Pop müziğin kraliçesi" olarak tanımlanan Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Met Gala'da boy gösterdi. Leon pembe tercihiyle dikkat çekerken, gecede Irina Shayk ile samimiyeti de gözlerden kaçmadı.
KOLTUK ALTI KILLARINI GÖSTERDİ
Lourdes Leon, uzun süredir epilasyon yaptırmamasıyla gündeme geliyor. Genç kızın bu alışkanlığını sürdürdüğü de zaman zaman pozlarında ortaya çıkıyor. Madonna'nın kızı, son olarak Met Gala'da da koltuk altı kıllarını göstererek dikkat çekti.