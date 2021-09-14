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    Madonna'nın kızı koltuk altı kıllarını sergiledi

    Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Met Gala'da yine garip hareketleriyle olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 10:23
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    Madonna'nın kızı koltuk altı kıllarını sergiledi

    "Pop müziğin kraliçesi" olarak tanımlanan Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Met Gala'da boy gösterdi. Leon pembe tercihiyle dikkat çekerken, gecede Irina Shayk ile samimiyeti de gözlerden kaçmadı.

    KOLTUK ALTI KILLARINI GÖSTERDİ

    Lourdes Leon, uzun süredir epilasyon yaptırmamasıyla gündeme geliyor. Genç kızın bu alışkanlığını sürdürdüğü de zaman zaman pozlarında ortaya çıkıyor. Madonna'nın kızı, son olarak Met Gala'da da koltuk altı kıllarını göstererek dikkat çekti.

    Madonna nın kızı koltuk altı kıllarını sergiledi #1

    Madonna nın kızı koltuk altı kıllarını sergiledi #2Madonna nın kızı koltuk altı kıllarını sergiledi #3

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