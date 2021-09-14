Madonna'nın kızı koltuk altı kıllarını sergiledi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Met Gala'da yine garip hareketleriyle olay oldu.

"Pop müziğin kraliçesi" olarak tanımlanan Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Met Gala'da boy gösterdi. Leon pembe tercihiyle dikkat çekerken, gecede Irina Shayk ile samimiyeti de gözlerden kaçmadı.

KOLTUK ALTI KILLARINI GÖSTERDİ

Lourdes Leon, uzun süredir epilasyon yaptırmamasıyla gündeme geliyor. Genç kızın bu alışkanlığını sürdürdüğü de zaman zaman pozlarında ortaya çıkıyor. Madonna'nın kızı, son olarak Met Gala'da da koltuk altı kıllarını göstererek dikkat çekti.