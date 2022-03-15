Petrol
99.22
-7.18%
Euro
16.04
-0.89%
Dolar
14.57
-1.40%
Altın
903.50
-2.63%
Borsa
2088
-0.01%
Bitcoin
568.373
-1.41%
BTXN Coin
38.57
-1.05%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 5 C

    Madonna'nın son dövmesi

    Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, yeni dövmesini Instagram’da paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Madonna'nın son dövmesi

    63 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Madonna, sosyal medyada aktif olamya devam ediyor.

    Popun kraliçesi Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dünyaca ünlü şarkıcı, bu kez yeni yaptırdığı dövmesini yayınladı.

    KABALA İNANCINI BENİMSİYOR

    Kabala kitabı Ten Luminous Emanations’dan bir tasarım içeren dövme, ünlü şarkıcının el bileğinde yer alıyor. Madonna, uzun yıllar önce bir tür Yahudi mistisizmi olan Kabala inancını benimsemişti.

    Ünlü yıldızın yaptırdığı diğer dövmeler arasında; altı çocuğunun baş harflerinden oluşan bir satır, İbranice “öpülmek” kelimesi ve büyük bir “X” harfi yer alıyor.

    Madonna nın son dövmesi #1

    Madonna nın son dövmesi #2

    Madonna nın son dövmesi #3

    Madonna nın son dövmesi #4


    İlginizi Çekebilir

    Kripto Paralardan Sürekli Kazanç Nasıl Alabilirim?
    Btcrobo

    Kripto Paralardan Sürekli Kazanç Nasıl Alabilirim?

    Susam bile fark ediyor! Ramazan pidesi fiyatı sade, yumurtalı, yumurtasız 2022
    Gündem

    Susam bile fark ediyor! Ramazan pidesi fiyatı sade, yumurtalı, yumurtasız 2022

    Bursa'da takla atan otomobilde can verdiler
    3. Sayfa

    Bursa'da takla atan otomobilde can verdiler

    Görüş Bildir