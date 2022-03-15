Madonna'nın son dövmesi

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, yeni dövmesini Instagram’da paylaştı.

63 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Madonna, sosyal medyada aktif olamya devam ediyor.

Popun kraliçesi Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dünyaca ünlü şarkıcı, bu kez yeni yaptırdığı dövmesini yayınladı.

KABALA İNANCINI BENİMSİYOR

Kabala kitabı Ten Luminous Emanations’dan bir tasarım içeren dövme, ünlü şarkıcının el bileğinde yer alıyor. Madonna, uzun yıllar önce bir tür Yahudi mistisizmi olan Kabala inancını benimsemişti.

Ünlü yıldızın yaptırdığı diğer dövmeler arasında; altı çocuğunun baş harflerinden oluşan bir satır, İbranice “öpülmek” kelimesi ve büyük bir “X” harfi yer alıyor.