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    Madonna'nın yatak pozları

    Pop müziğin kraliçesi olarak gönüllere taht kuran Madonna, yatak pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 13:42
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    Madonna'nın yatak pozları

    Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.

    63 yaşındaki şarkıcı, verdiği son yatak pozlarıyla herkesi şaşırttı. Siyah file çorabı ve topuklu ayakkabısıyla yatağın içinde görünen Madonna, göğüs ucunu açıp sansürlemeden paylaştı.

    "MELEK BENİ İZLİYOR"

    Kalçasını da göstermekten çekinmeyen şarkıcı, paylaşımına "Melek beni izliyor" notunu yazdı.

    Madonna, geçtiğimiz günlerde de Marilyn Monroe'nun 36 yaşında hayatını kaybetmeden önce verdiği son pozları vermişti.

    Madonna'nın çok konuşulan sosyal medya kareleri FOTO GALERİ

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