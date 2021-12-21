Mahkum 3. bölüm 3. fragmanı: İsmail Hacıoğlu'nun o sahnesi nefes kesti!

Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nu buluşturan Mahkum dizisinden bir fragman daha geldi. Yayınlanan fragmanda; Savaş hızını alamadı ve arabayı Savcı Fırat Bulut'un üzerine sürdü.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum, ekrana geldiği ilk bölümden itibaren nefes kesmeye devam ediyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisinin başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu yer alıyor.

Dizinin tüm oyuncuları dikkati çekerken, özellikle İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Heyecanlı anlara sahne olan olan diziden yayınlanan son fragmanda; Savcı Fırat Bulut ile Savaş'ın bir araya geldiği görüldü.

İkili kozlarını paylaşmak için bir ormanlık alanda buluşurken, Fırat, "Özlendin mi Barış'ı? Kavuşturayım mı sizi?" dedi.

Bu sözler karşısında oldukça sinirlenen Savaş, son model arabasını savcının üzerine sürdü. İşte Mahkum 3. bölüm 3. fragmanı...

Mahkum 3. bölüm 3. fragmanı İZLE