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    Mahmut Kırmızıgül ileTara De Vries aşk yaşıyor

    Mahmut Kırmızıgül, önceki akşam Miss Turkey 2018 İkinci Güzeli Tara De Vries ile birlikte objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 07:58
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    Mahmut Kırmızıgül ileTara De Vries aşk yaşıyor

    Aşk hayatıyla sürekli gündeme Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, önceki akşam Harbiye'deki Sibel Can konserine Miss Turkey 2018 İkinci Güzeli Tara De Vries'le geldi.

    YENİ AŞK

    Yeni bir aşka başladıkları öğrenilen Mahmut Kırmızıgül ve 22 yaşındaki Tara De Vries ilk kez birlikte görüntülendi.

    Yeni aşkı Tara ile fotoğraflarının çekildiğini farkına varan 28 yaşındaki Mahmut Kırmızıgül'ün morali bozuldu.

    ANNESİ DE GÜZEL

    2018 yılında Miss Turkey ikincisi olan Tara Madelein De Vries'in annesi Özlem Kaymaz ise 1992 yılında Türkiye güzeli seçildi.

    Mahmut Kırmızıgül ileTara De Vries aşk yaşıyor #1Mahmut Kırmızıgül ileTara De Vries aşk yaşıyor #2Mahmut Kırmızıgül ileTara De Vries aşk yaşıyor #3

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