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- Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den dekolteli poz
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den dekolteli poz
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bu kez göğüs dekoltesiyle gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 01.11.2022 - 07:21
- Güncelleme : 01.11.2022 - 07:35
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.
Sosyal medyada aktif
Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunan ve epey aktif olan Gizem Tuncer, göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Tuncer, daha önce de verdiği kilolarla takipçilerini şaşırtmıştı.