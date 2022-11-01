Petrol
93.56
0.81%
Euro
18.4403
0.20%
Dolar
18.6122
0.03%
Altın
980.44
0.37%
Borsa
3979
0.00%
Bitcoin
383.410
0.10%
BTXN Coin
10.48
-1.03%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den dekolteli poz

    Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bu kez göğüs dekoltesiyle gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 07:21
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 07:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den dekolteli poz

    Ünlü türkücü Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

    Sosyal medyada aktif

    Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunan ve epey aktif olan Gizem Tuncer, göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

    Tuncer, daha önce de verdiği kilolarla takipçilerini şaşırtmıştı.

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den dekolteli poz #1

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den dekolteli poz #2

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den dekolteli poz #3

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den dekolteli poz #4


    Vahit Kirişci: Bitkisel üretim rekor kıracak
    Ekonomi

    Vahit Kirişci: Bitkisel üretim rekor kıracak

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü
    İç Haber

    Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü

    Görüş Bildir