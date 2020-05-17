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    Mazhar Alanson ve eşi korona testi yaptırdı

    Usta şarkıcının eşi Biricik Suden, evinin bahçesinde koronavirüs testi yaptırdığı anları sosyal medyadan yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2020 - 16:33
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    Mazhar Alanson ve eşi korona testi yaptırdı

    MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson karantina günlerini eşi Biricik Suden ile beraber geçiriyor...

    İkili bu dönemde sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yaparken, Biricik Suden'in Insagram üzerinden yayınladığı son fotoğraf ise herkes tarafından çekti.

    EVDE KORONA TESTİ

    İkili, önlem amaçlı evinin bahçesinde koronavirüs testi yaptırırken, ünlü tasarımcı Biricik Suden ise o anla“İşi, sporu, kontrolü, önlemi bırakmamak lazım.” notuyla paylaştı.

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