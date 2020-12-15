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    Makyajsız Adriana Lima

    Makyajsız Adriana Lima

    Özel hayatı ve güzelliğiyle her daim gündemde olan Adriana Lima, bu kez görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 12:54
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 12:56
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    Victoria's Secret firmasından yaklaşık bir yıl önce ayrılan 39 yaşındaki Adriana Lima, mecbruri emekliliğini Miami'de yaşıyor.

    Pandemi nedeniyle podyumlardan uzak kalan Brezilyalı model, Marko Jaric ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızıyla vakit geçiyor.

    ESKİ FORMUNU KAYBETTİ

    Genellikle bakımlı haliyle objektiflere takılan ünlü modelin bu kez günlük kıyafetler içinde ve makyajsız olması dikkat çekti.

    8 yaşındaki kızı Sierra ile Miami sokaklarında gezerken görüntülenen Lima'nın kilo aldığı da görüldü.

    Adriana Lima

    Adriana Lima

    Adriana Lima

    Adriana Lima

    Adriana Lima

    Adriana Lima

    Adriana Lima

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