Makyajsız Sedef Avcı

Ünlüler arasında hızla yaygınlaşan 'sıfır makyaj' modasına oyuncu Sedef Avcı da uydu.

Koronavirüs salgını nedeniyle oğlu ve kendi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı ile evine karantinada olan Sedef Avcı, paylaşımlarına devam ediyor. 'Sıfır makyaj' modasına her geçen gün yeni bir ünlü katılıyor, son katılan da Sedef Avcı oldu.

"YAŞAMAYA DEĞER"

Makyajsız fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Avcı, bir de not düştü: "İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya, üzerinde yaşamaya değer. Ne olursa olsun. Sabahattin Ali"