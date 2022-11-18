Petrol
89.83
0.06%
Euro
19.3247
0.13%
Dolar
18.6201
0.13%
Altın
1.057
0.39%
Borsa
4520
0.27%
Bitcoin
317.998
0.54%
BTXN Coin
6.60
3.28%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Marilyn Manson: Ölüm tehditleri alıyorum

    53 yaşındaki rockçı Marilyn Manson, ölüm tehditleri yüzünden endişeli olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marilyn Manson: Ölüm tehditleri alıyorum

    Evan Rachel Wood, daha önce eski nişanlısı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini söylemiş ve Marilyn Manson'ın klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti.

    Manson ise bu suçlamaları yönelten Wood ve aktristin şimdiki partneri Illma Gore'a karalama davası açmış, ancak yargıç duruşmayı ertelemişti.

    Ünlü müzisyen, yaşananların ardından sürekli ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

    "Kariyerim dipte"

    Tüm bunların ardından beş Grammy adaylığı bulunan ünlü şarkıcı Marilyn Manson, 'kariyerinin dipte olduğunu' ve geçen yıl cinsel tacizle suçlanmasından beri hala ölüm tehditleri aldığını söyledi.

    "Endişeliyim"

    53 yaşındaki rockçı, internette kendisine gelen ölüm tehditleri yüzünden 'endişeli, perişan, depresif, endişeli, çılgın ve uykusuz' hissettiğini ve birinin eşi Lindsay Usich'e zarar vermesinden endişe duyduğunu söyledi.

    Marilyn Manson: Ölüm tehditleri alıyorum #1

    Marilyn Manson: Ölüm tehditleri alıyorum #2


    Meteoroloji sağanak yağış uyarısı yaptı
    Gündem

    Meteoroloji sağanak yağış uyarısı yaptı

    Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel'in son hali
    Magazin

    Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel'in son hali

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir