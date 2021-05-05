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    Mark Wahlberg, 3 haftada 9 kilo aldı

    Dünyaca ünlü oyuncu Mark Wahlberg, yeni filmi için fiziksel değişime girdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 07:10
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    Mark Wahlberg, 3 haftada 9 kilo aldı

    Güçlü kasları ve formda görüntüsüyle tanınan 49 yaşındaki ünlü oyuncu Mark Wahlberg, yeni filmi için sadece üç hafta içinde 9 kilo aldı.

    Üstelik daha fazla kilo alması gereken oyuncu, Father Stu adlı yeni filmi için sakal ve bıyık da bıraktı. Oyuncu, fiziksel olarak geçirdiği değişimi Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla da gözler önüne serdi.

    BOKSÖR RAHİP

    Wahlberg yeni filminde bir boksörken rahip olan bir adamı canlandırıyor. Wahlberg, bir yandan egzersizlerini de ihmal etmiyor. Sosyal medya sayfasından takipçilerine bu görümüne nasıl kavuştuğunu da ayrıntılı bir şekilde anlattı.

    Mark Wahlberg, 3 haftada 9 kilo aldı #1Mark Wahlberg, 3 haftada 9 kilo aldı #2

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