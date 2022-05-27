MasterChef şampiyonu Cemre manken oldu, değişimi parmak ısırttı! 'Sen neymişsin be'

MasterChef şampiyonu Cemre manken oldu, değişimi parmak ısırttı! 'Sen neymişsin be'

MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu. Uyanık'ın geçen zamanda yaşadığı değişim, MasterChef hayranlarını şaşırttı.

1992 yılında doğan ve aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Uzak Doğu mutfağına ilgi duyan, Fransa ve ABD'de bulunan Uyanık, MasterChef yarışmasında birinci oldu.

MasterChef yarışmasında herkesin ilgisini çeken ve yarışmadan sonra ortalardan kaybolan Uyanık, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Bir dönem İzmir'de yaşayan ve şefliğe devam eden Cemre Uyanık, geçen zaman içerisinde bir hayli değişti.

Değişimini sosyal medya üzerinden belli eden ve binlerce yorum alan Uyanık, adeta bir mankene döndü.

Cemre Uyanık'ın son pozlarına "Manken olmaya mı karar verdin?" tarzında yorumlar yağdı.

Cemre Uyanık'ın değişimi

Beyaz elbisesiyle boy gösteren Cemre Uyanık'ın gören takipçileri ikiye bölündü.

Kimi MasterChef Cemre'ye "Manken mi olacaksın?" derken kimi ise çok güzel göründüğünü ve manken olması gerektiğini söyledi

Cemre Uyanık'ın bazı takipçileri ise eski yarışmacıya "Masterchef imajın en iyisiydi" yorumlarında bulundu.