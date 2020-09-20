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    MasterChef'te Barbaros'un tabağı niyet attığı anlaşıldı

    MasterChef Türkiye'nin 19 Eylül bölümünde Mehmet Şef, Barbaros'un tabağı atması ile ilgili detayları Eray'dan öğrendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 02:03
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 02:03
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    MasterChef'te Barbaros'un tabağı niyet attığı anlaşıldı

    Tv8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de Barbaros'un beğenmediği tabağını bilerek yere düşürmesi gündem oldu.

    asla onaylamadığı bir şeyin yapıldığını vurgulayan Mehmet Şef, olayın detaylarını Eray'dan öğrendi.

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ERAY KAZANDI

    Yarışmanın 5. haftasında son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti.

    Bireysel dokunulmazlık oyununa çıkan kırmızı takımda yapılan tadımın ardından kazanan isim Eray oldu.

    MasterChef'te Barbaros'un tabağı niyet attığı anlaşıldı-Video

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