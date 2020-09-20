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- MasterChef'te Barbaros'un tabağı niyet attığı anlaşıldı
MasterChef'te Barbaros'un tabağı niyet attığı anlaşıldı
MasterChef Türkiye'nin 19 Eylül bölümünde Mehmet Şef, Barbaros'un tabağı atması ile ilgili detayları Eray'dan öğrendi.
- Haber Merkezi
- 20.09.2020 - 02:03
- Güncelleme : 20.09.2020 - 02:03
Tv8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de Barbaros'un beğenmediği tabağını bilerek yere düşürmesi gündem oldu.
asla onaylamadığı bir şeyin yapıldığını vurgulayan Mehmet Şef, olayın detaylarını Eray'dan öğrendi.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ERAY KAZANDI
Yarışmanın 5. haftasında son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti.
Bireysel dokunulmazlık oyununa çıkan kırmızı takımda yapılan tadımın ardından kazanan isim Eray oldu.
MasterChef'te Barbaros'un tabağı niyet attığı anlaşıldı-Video