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    Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan yeni paylaşım

    Geçen hafta ayrılan Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 07:41
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 09:07
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    Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan yeni paylaşım

    Galatasaray'ın yeni transferi Wanda Nara, Instagram yaptığı paylaşımla Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılık sonrası ünlü çift yeniden barışmıştı.

    Aşk yeniden

    Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Wanda'ya aşkını bir kez daha itiraf etti.

    Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'i takibe alması da dikkatlerden kaçmadı.

    Mauro Icardi ile Wanda Nara dan yeni paylaşım #1

    Mauro Icardi ile Wanda Nara dan yeni paylaşım #2

    Mauro Icardi ile Wanda Nara dan yeni paylaşım #3

    Mauro Icardi ile Wanda Nara dan yeni paylaşım #4


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