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- Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan yeni paylaşım
Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan yeni paylaşım
Geçen hafta ayrılan Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı.
- Haber Merkezi
- 29.09.2022 - 07:41
- Güncelleme : 29.09.2022 - 09:07
Galatasaray'ın yeni transferi Wanda Nara, Instagram yaptığı paylaşımla Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılık sonrası ünlü çift yeniden barışmıştı.
Aşk yeniden
Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Wanda'ya aşkını bir kez daha itiraf etti.
Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'i takibe alması da dikkatlerden kaçmadı.