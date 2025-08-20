Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez İstanbul'a hayran kaldı

Kızlarının annesi Wanda Nara'nın ihanetinden sonra kendisine yeni bir yol çizen Mauro Icardi, bir süre önce gönlünü oyuncu China Suarez'e kaptırmıştı.

Aşıklar, sık sık Türkiye'de zaman geçiriyor. Sevgilisi için İstanbul'a gelen Suarez, gördüğü manzara karşısında hayranlığını gizleyemedi.

"İSTANBUL İÇİN ÇILDIRIYORUM"

Sevgilisi için İstanbul'da olan Suarez kenti keşfetmeyi sürdürüyor. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Suarez, "Mauro antrenman yapıyor, ben arkadaşlarımla İstanbul sokaklarında kaybolmaya devam ediyorum. Bu şehri, manzaralarını, kültürünü, insanları için çıldırıyorum. Sahip olduğum her şeyi öğrenecek kadar ömrüm yok" diyerek İstanbul'a olan hayranlığını dile getirdi.