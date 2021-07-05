Mazlum Çimen trafik kazası geçirdi

Şevkat Yerimdar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Mazlum Çimen, Akçakoca yolunda talihsiz bir kaza geçirdi.

Mazlum Çimen, Akçakoca yolunda talihsiz bir kaza geçirdi. Sanatçının sağlık durumu sevenleri tarafından merak konusu oldu.

"İYİYİM"

Sosyal medya hesabında kazayla ilgili açıklama yayınlayan Mazlum Çimen, "Dün akşam Akçakoca yolunda bir kaza geçti başımdan, araba dışında hiç bir hasarım yok, İyiyim. Duyup merak eden ilgilenen tüm dostlara ve arkadaşlara teşekkür ederim. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.