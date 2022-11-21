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Megan Fox beğenilmedi
Göğüslerini büyüttüğü için Kim Kardashia'a benzetilen Megan Fox, iddialı seçimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 07:53
- Güncelleme : 21.11.2022 - 09:05
Özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen oyuncu Megan Fox, göğüslerini büyüttüğünden beri dikkat çeken seçimler yapıyor.
Transparan Megan
Megan Fox, son olarak katıldığı gecede siyah transparan bir seçim yaptı ve göğüslerinin yarısını ve kalçasının bir kısmını açıkta bıraktı.
Kim Kardashian'a benzettiler
Yeni tarzını görenler, Megan Fox'u eleştiri yağmuruna tuttu. Takipçileri, oyuncuyu Kim Kardashian'a benzemekle suçladı ve beğenmedi.