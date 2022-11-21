Megan Fox beğenilmedi

Göğüslerini büyüttüğü için Kim Kardashia'a benzetilen Megan Fox, iddialı seçimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen oyuncu Megan Fox, göğüslerini büyüttüğünden beri dikkat çeken seçimler yapıyor.

Transparan Megan

Megan Fox, son olarak katıldığı gecede siyah transparan bir seçim yaptı ve göğüslerinin yarısını ve kalçasının bir kısmını açıkta bıraktı.

Kim Kardashian'a benzettiler

Yeni tarzını görenler, Megan Fox'u eleştiri yağmuruna tuttu. Takipçileri, oyuncuyu Kim Kardashian'a benzemekle suçladı ve beğenmedi.