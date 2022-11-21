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    Megan Fox beğenilmedi

    Göğüslerini büyüttüğü için Kim Kardashia'a benzetilen Megan Fox, iddialı seçimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 07:53
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:05
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    Megan Fox beğenilmedi

    Özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen oyuncu Megan Fox, göğüslerini büyüttüğünden beri dikkat çeken seçimler yapıyor.

    Transparan Megan

    Megan Fox, son olarak katıldığı gecede siyah transparan bir seçim yaptı ve göğüslerinin yarısını ve kalçasının bir kısmını açıkta bıraktı.

    Kim Kardashian'a benzettiler

    Yeni tarzını görenler, Megan Fox'u eleştiri yağmuruna tuttu. Takipçileri, oyuncuyu Kim Kardashian'a benzemekle suçladı ve beğenmedi.

    Megan Fox beğenilmedi #1

     

    Megan Fox beğenilmedi #2Megan Fox beğenilmedi #3


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