Megan Fox: Beni ya öldür ya da hamile bırak

Megan Fox: Beni ya öldür ya da hamile bırak

Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, Machine Gun Kelly’den hamile kalmak istiyor.

ABD’li oyuncu Megan Fox (36), nişanlısı rock yıldızı Machine Gun Kelly’den (MGK) çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı.

"Daha iyisi yok"

Fox, önceki gün katıldıkları davette çekilmiş bir fotoğrafları için nişanlısına “Daha iyi kemik yapısı olan biri bu yeryüzüne ayak basmadı. Mahvedici bir yakışıklılık. Hem de 1.95 mi? Beni ya öldür ya da hamile bırak. Başka seçenek yok” yorumu yaptı.

Fox’un önceki evliliğinden üç, MGK’nın da bir çocuğu var.