Petrol
93.11
-0.70%
Euro
18.5407
0.02%
Dolar
18.5812
0.00%
Altın
983.5
0.08%
Borsa
3879
0.00%
Bitcoin
382.817
-1.22%
BTXN Coin
10.59
-0.56%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Megan Fox: Beni ya öldür ya da hamile bırak

    Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, Machine Gun Kelly’den hamile kalmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 07:12
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 07:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Megan Fox: Beni ya öldür ya da hamile bırak

    ABD’li oyuncu Megan Fox (36), nişanlısı rock yıldızı Machine Gun Kelly’den (MGK) çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı.

    "Daha iyisi yok"

    Fox, önceki gün katıldıkları davette çekilmiş bir fotoğrafları için nişanlısına “Daha iyi kemik yapısı olan biri bu yeryüzüne ayak basmadı. Mahvedici bir yakışıklılık. Hem de 1.95 mi? Beni ya öldür ya da hamile bırak. Başka seçenek yok” yorumu yaptı.

    Fox’un önceki evliliğinden üç, MGK’nın da bir çocuğu var.

    Megan Fox: Beni ya öldür ya da hamile bırak #1

    Megan Fox: Beni ya öldür ya da hamile bırak #2

    Megan Fox: Beni ya öldür ya da hamile bırak #3

    Megan Fox: Beni ya öldür ya da hamile bırak #4


    Kripto Ticareti İçin En Doğru Stratejiyi Açıklıyor
    Advertorial

    Kripto Ticareti İçin En Doğru Stratejiyi Açıklıyor

    Merve Boluğur'dan romantik paylaşım
    Magazin

    Merve Boluğur'dan romantik paylaşım

    Antalya ve Bodrum'da sahiller doldu
    Gündem

    Antalya ve Bodrum'da sahiller doldu

    Görüş Bildir