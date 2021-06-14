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    Megan Fox ile Machine Gun Kelly'nin yeni evi

    Rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Megan Fox, ev değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 07:32
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    Megan Fox ile Machine Gun Kelly'nin yeni evi

    Kısa bir süre önce nişanlandıkları ileri sürülen oyuncu Megan Fox ile rapçi Machine Gun Kelly, Los Angeles'ın Sherman Oaks bölgesinde beş yatak odalı bir malikaneye yerleşti.

    YENİ AŞK YUVASI

    Nisan ayında inşa edilen evde; havuz, spa salonu, basketbol sahası, şef mutfağı ve beş banyosu bulunuyor. Çiftin evin inşaatının tamamlanmasının ardından mayıs ayında malikaneye taşındıklarını öğrenildi.

    500 METREKARE

    Ünlü çift, evin rezidans şeklindeki esas bölümünde yaşıyor. Mülk bir de ayrı bir bina şeklinde ikinci aile evini kapsıyor. Bu binanın kullanılıp kullanılmadığı ise henüz bilinmiyor. 35 yaşındaki Megan Fox ile rapçi sevgilisinin yeni evi 500 metrekare büyüklüğünde.

    Megan Fox ile Machine Gun Kelly nin yeni evi #1

    3 ÇOCUĞU VAR

    Meghan Fox, üç çocuğu Noah (8),Bodhi (6) ve Journey'nin (4) babası Brian Austin Green ile 2004 yılında bir sitcom setinde tanışmıştı.

    Megan Fox ile Machine Gun Kelly nin yeni evi #2

    Megan Fox ile Machine Gun Kelly nin yeni evi #3Megan Fox ile Machine Gun Kelly nin yeni evi #4

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