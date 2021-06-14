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- Megan Fox ile Machine Gun Kelly'nin yeni evi
Megan Fox ile Machine Gun Kelly'nin yeni evi
- Haber Merkezi
- 14.06.2021 - 07:32
Kısa bir süre önce nişanlandıkları ileri sürülen oyuncu Megan Fox ile rapçi Machine Gun Kelly, Los Angeles'ın Sherman Oaks bölgesinde beş yatak odalı bir malikaneye yerleşti.
YENİ AŞK YUVASI
Nisan ayında inşa edilen evde; havuz, spa salonu, basketbol sahası, şef mutfağı ve beş banyosu bulunuyor. Çiftin evin inşaatının tamamlanmasının ardından mayıs ayında malikaneye taşındıklarını öğrenildi.
500 METREKARE
Ünlü çift, evin rezidans şeklindeki esas bölümünde yaşıyor. Mülk bir de ayrı bir bina şeklinde ikinci aile evini kapsıyor. Bu binanın kullanılıp kullanılmadığı ise henüz bilinmiyor. 35 yaşındaki Megan Fox ile rapçi sevgilisinin yeni evi 500 metrekare büyüklüğünde.
3 ÇOCUĞU VAR
Meghan Fox, üç çocuğu Noah (8),Bodhi (6) ve Journey'nin (4) babası Brian Austin Green ile 2004 yılında bir sitcom setinde tanışmıştı.