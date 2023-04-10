Megan Fox, nişanlısına döndü
ensonhaber.com

Bir süredir ilişkileri kötü giden ve Machine Gun Kelly, ilişki terapisine gidiyordu.

36 yaşındaki Amerikalı Megan Fox ve 32 yaşındaki rockçı Machine Gun Kelly, şubat ayında ara verdikleri ilişkilerine devam kararı aldı.

Megan Fox, nişanlısına döndü

İlişkilerine devam etme kararı alan nişanlı çift, Hawaii’de romantik bir tatile çıktı.

İhanet iddiaları vardı

Birbirlerini ‘ruhdaş’ olarak tanımlayan çift, ilişkilerine eskisinden daha tutkulu başladıklarını söyledi.

Fox, nişanlısını ‘dürüst olmamakla’ suçlayarak ihanet iddialarına yol açmıştı.

Megan Fox, nişanlısına döndü
Megan Fox, nişanlısına döndü
Megan Fox, nişanlısına döndü