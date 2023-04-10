Megan Fox, nişanlısına döndü

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Bir süredir ilişkileri kötü giden Megan Fox ve Machine Gun Kelly, ilişki terapisine gidiyordu.
36 yaşındaki Amerikalı Megan Fox ve 32 yaşındaki rockçı Machine Gun Kelly, şubat ayında ara verdikleri ilişkilerine devam kararı aldı.
İlişkilerine devam etme kararı alan nişanlı çift, Hawaii’de romantik bir tatile çıktı.
İhanet iddiaları vardı
Birbirlerini ‘ruhdaş’ olarak tanımlayan çift, ilişkilerine eskisinden daha tutkulu başladıklarını söyledi.
Fox, nişanlısını ‘dürüst olmamakla’ suçlayarak ihanet iddialarına yol açmıştı.