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    Megan Fox ve Machine Gun Kelly’den silahlı poz

    Megan Fox, çırılçıplak soyunup sevgilisinin cinsel organına silah doğrulttu.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 10:06
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    Megan Fox ve Machine Gun Kelly’den silahlı poz

    Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında tanınırlık kazanan oyuncu ve model Megan Fox, geçtiğimiz yıl çekilen Midnight In The Switchgrass filminin setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başladığı şarkıcı Machine Gun Kelly ile olay yaratmaya devam ediyor.

    35 yaşındaki oyuncu ile 31 yaşındaki şarkıcı, British GQ'nun yeni sayısı için birlikte objektif karşısına geçti.

    CİNSEL ORGANINA SİLAH TUTTU

    Hem Megan Fox hem de MAchine Gun Kelly, özel fotoğraflardan bir kısmını kendi Instagram sayfalarından paylaştı. Megan Fox’un, çırılçıplak şekilde elindeki silahı sevgilisi Machine Gun Kelly’nin cinsel organına doğrulttuğu fotoğrafı ise dünya basınının gündemine oturdu.

    Megan Fox ve Machine Gun Kelly’den silahlı poz #1Megan Fox ve Machine Gun Kelly’den silahlı poz #2

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