Megan Fox yatakta

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Megan Fox, yatağa çıktı.

Film setinde tanışan ve bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan ABD'li oyuncu Megan Fox ile Machine Gun Kelly (MGK), geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.

Mutlu birliktelikleri ve sıra dışı tarzlarıyla adlarından söz ettiren çift, son olarak Fox'un hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Yatakta poz verdi

36 yaşındaki ABD’li oyuncu Megan Fox, transparan elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla yatakta ayakta dururken çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaştı.