Megan Fox, yeni göğüslerini gösterdi

Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'un, yeni yaptırdığı göğüsleri kıyafetten taştı.

Uzun yıllar kendisi gibi oyuncu olan Brian Austin Green’le evli kalan Megan Fox, boşandıktan sonra Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Yeni yaptırdığı göğüsleri kıyafetten taştı

Fox, nişanlısıyla gecelerde yakalandı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Fox'un iddialı seçimi dikkat çekti.

Eleştirilmişti

Sürekli estetik yaptırdığı için eleştirilen ünlü oyuncu, yeni göğüslerini sergilemekten çekinmedi.