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    Megan Fox, yeni göğüslerini gösterdi

    Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'un, yeni yaptırdığı göğüsleri kıyafetten taştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 13:26
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    Megan Fox, yeni göğüslerini gösterdi

    Uzun yıllar kendisi gibi oyuncu olan Brian Austin Green’le evli kalan Megan Fox, boşandıktan sonra Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Yeni yaptırdığı göğüsleri kıyafetten taştı

    Fox, nişanlısıyla gecelerde yakalandı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Fox'un iddialı seçimi dikkat çekti.

    Eleştirilmişti

    Sürekli estetik yaptırdığı için eleştirilen ünlü oyuncu, yeni göğüslerini sergilemekten çekinmedi.

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