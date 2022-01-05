Meğer o da ünlüymüş! Meryem Uzerli’nin kız kardeşi Canan Uzerli'yi gören...

Meğer o da ünlüymüş! Meryem Uzerli’nin kız kardeşi Canan Uzerli'yi gören...

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ünlenen oyuncu Meryem Uzerli'nin kız kardeşi de kendisi gibi ünlüler dünyasından çıktı. Uzerli kardeşlerin benzerliğini görenler, hayretler içinde kaldı.

Almanya’da doğup büyüyen ve Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra ünü Türkiye sınırlarını aşan Meryem Uzerli’nin pek bilinmeyen kız kardeşi Canan Uzerli sosyal medyanın dilinde..

Son zamanlarda ekranlardan uzak olan söz Meryem Uzerli, kendini kızlarına adadı.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü ismin ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

MERYEM UZERLİ'NİN ABLASI DA ÜNLÜ ÇIKTI

Meryem Uzerli'nin ablası Canan Uzerli tıpkı Meryem Uzerli gibi sanatla iç içe...

Uzerli’nin kız kardeşi aslında bir müzisyen ve şarkıcı. Söz yazan, beste yapan ve dinleyenlerin çok beğendiği sesiyle büyüleyen Canan Uzerli, ablası kadar ünlü olmasa da tanıyan tanıyor.

Almanya’da yaşamını sürdüren Canan Uzerli, ağırlıklı olarak caz ve pop türünde şarkılar söylüyor. Uzerli’nin şarkıları dingin, melankolik ve İstanbul özlemiyle dolu olarak nitelendiriliyor.

İşte Meryem Uzerli ve Canan Uzerli...