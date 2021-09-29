Meghan Markle ve Prens Harry eleştirilerin odağı oldu

Meghan Markle ve Prens Harry eleştirilerin odağı oldu

"Yoksulluğu bitirmek”, “gezegeni korumak” ve “eşitliği sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan çiftin buradaki konuşmalarının ardından özel jetle gitmesi insanlar tarafından doğru bulunmadı.

Dünya gündeminde sık sık kendilerine yer bulan Meghan Markle ve Prens Harry çifti bu kez eleştiri yağmuruna tutuldu.

“Yoksulluğu bitirmek”, “gezegeni korumak” ve “eşitliği sağlamak” misyonlarıyle düzenlenen Global Citizen etkinliğine katılan Meghan Markle ve Prens Harry, eve dönüş için özel jet kullanınca ikiyüzlülük eleştirilerine maruz kaldı.

ÖZEL JETLE DÖNMELERİ ELEŞTİRİLDİ

40 yaşındaki Meghan Markle ile 37 yaşındaki Prens Harry, geçen hafta sonu New York’ta yapılan ve hem aşının yoksul ülkelere ulaştırılmasına hem de iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan Global Citizen'in "Yoksulluğu bitirmek", "gezegeni korumak" ve "eşitliği sağlamak" etkinliklerine katıldılar.

HAVALİMANINDAKİ MUTLU HALLERİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Central park’ta yapılan ve dünyaca ünlü yıldızların arka arkaya konserler verdiği farkındalık etkinliğinde sahneye çıkarak konuşma yapan kraliyet çifti, Santa Barbara’daki evlerine dönmek için özel jet kullandı.

Havaalanında, uçağa binmeden önce kendilerini yolcu etmeye gelen çalışma arkadaşlarıyla vedalaşırken ünlü çiftin çok mutlu olduğu görülse de sosyal medya bu görüntüden memnun olmadı.