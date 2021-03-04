Meghan Markle: Yalanlar söylenirken susamazdık

Harry ve Meghan'ın Oprah Winfrey'le olan röportajından yeni bir tanıtım yayınlandı.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin kraliyete karşı sürdürdükleri savaş devam ediyor.

Ülkeyi terk etme ve aile içinde yaşananlarla ilgili ABD’li ünlü televizyonu Oprah Winfrey’e konuşan çiftin röportajından yeni bir tanıtım yayınlandı.

İki saatlik röportajın bir bölümünde Winfrey, “Saray’ın gerçekleri anlatacağını duymasıyla ilgili ne hissediyorsun?” sorusunu yöneltiyor.

"SUSMAMIZI NASIL BEKLİYORLAR"

Meghan ise başka bir çaresi olmadığı imasında bulunarak, “Kraliyet bizimle ilgili yalanları sürdürürken, bunca zaman sonra hala sessiz kalmamızı nasıl bekleyebilirler bilmiyorum. Eğer bu birçok şeyi kaybetme riski demekse, zaten çok şeyi kaybettik bile” ifadelerini kullandı.