Meghan ve Harry, kızları Lilibet'in ilk fotoğrafını paylaştı

Noel için poz veren Meghan Markle ve Prens Harry, kızları Lilibet’i de kareye soktu.

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, ilk kez kızları Lilibet Diana'nın yüzünü gösterdi.

Çift, ailece çekildikleri fotoğrafın basılı olduğu Noel kartını paylaştı.

"LİLİ DE BİZİ AİLE YAPTI"

Noel kartının üzerinde "Mutlu Noeller. Bu yıl 2021'de kızını Lilibet dünyaya geldi. Archie bizi 'anne' ve 'baba', Lili de aile yaptı.

"SİZİN ADINIZA BAĞIŞ YAPTIK"

2022'yi dört gözle beklerken, Afganistan'dan taşınanlardan ücretli ebeveyn iznine ihtiyacı olan Amerikalı ailelere kadar aileleri onurlandıran ve koruyan çeşitli kuruluşlara sizin adınıza bağışlar yaptık." notunu yazdı.

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, geçen yıl da oğulları Archie'nin yer aldığı çizim şeklinde hazırlanan bir fotoğrafı Noel kartı olarak paylaşmıştı. Geçen yılki kartta Archie'nin babasına benzeyen kızıl saçları dikkat çekmişti.