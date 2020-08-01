Meghan ve Harry, paparazilere karşı harekete geçti

Drone'ların oğulları Archie'yi görüntülediğini söyleyen çift, paparazilere dava açtı.

Geçtiğimiz mart ayından bu yana Hollywood yapımcısı Tyler Perry’nin Beverly Hills'teki 13.7 milyon sterlinlik malikanesinde kalan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, şu sıralar sıkıntı günler geçiriyor.

Mayıs ayında İngiliz basınında çıkan haberlerde, Meghan ve Harry'nin, oğulları Archie'yi görüntülemeye çalışan drone'ların varlığı sebebiyle korku içinde yaşadığı belirtildi.

14 AYLIK OĞULLARI DRONE'LA GÖRÜNTÜLENDİ İDDİASI

Yaşananlar karşısında paparazilerin drone aracılığıyla Los Angeles'taki evlerinde Archie'nin fotoğraflarını çektiğini iddia eden çift, mahkemeye başvurdu.

Meghan ve Harry, paparazileri evlerinin arka bahçelerinde bulunan 14 aylık Archie'yi drone'la çekmekle suçluyor.

DAVA AÇTILAR

Eski Kraliyet çifti, fotoğrafların halka açık alanda çekildiğine ilişkin iddiaları, Archie'nin Los Angeles'a taşındıklarından beri hiç halka açık yerlerde olmadığını belirterek reddediyor.

Çiftin avukatı Michael Kump, "Sussex Dükü ve Düşesi, fotoğrafçıların müdahalesi olmadan küçük oğullarının evlerinde gizlilik hakkını korumak, bu yasadışı eylemlerden kâr elde etmek isteyenleri ortaya çıkarmak ve durdurmak için bu davayı açıyor." dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇTİLER"

Bunun masum bir hata olmadığını, ancak kasıtlı bir girişim olduğunu ifade eden Kump, "Bu, zamana karşı bir yarış, çünkü yasadışı çekilen fotoğrafların herhangi bir gün ABD ve İngiltere'de yayınlanması riski büyük." diye konuştu.

Paparazileri ortaya çıkarmak isteyen çift, drone'ların evden sadece 6 metre yükseklikte günde üç kez uçtuğunu ve söz konusu kişilerin "kırmızı çizgiyi geçtiğini" savunuyor.